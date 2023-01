TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı davasında karar

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklaması sonrası "Terör örgütü PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan ve 27 Ekim 2022'de tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada son savunmaların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Fincancı'nın "Silahlı terör örgütü PKK propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



Suçun basın yayın yolu aracılığıyla işlendiğine kanaat getirerek cezanın 3 yıl 3 aya çıkarılmasına hükmeden mahkeme, verilen cezanın sanık üzerindeki olası etkileri nedeniyle Fincancı'nın 2 yıl 8 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını karara bağladı.



Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

''BU HUKUKİ DEĞİL SİYASİ BİR DAVA''

Duruşmada son sözü sorulan Fincancı, "Bu hukuki bir dava değil, siyasi bir dava. Siyaseten TTB'yi, demokratik ilkeleri yok etmek üzere bir dava" dedi.

7,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU



Savcı mütalaasında, Fincancı için ''Terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan üst sınırdan 7,5 yıla kadar hapis talep etmişti.



FİNCANCI NE DEMİŞTİ?



Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.



MSB: TSK ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH YOK



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.



RASİME ŞEBNEM KORUR FİNCANCI KİMDİR?



Adli tıp uzmanı olan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 1959 İstanbul doğumlu. Fincancı, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneği'nin kurucu üyesi.



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan Şebnem Korur Fincancı; Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Türk Patoloji Derneği, Forensic Science Society (İngiltere), Académie Internatıonale de Médecine Légale et de Médecine Sociale, International Academy of Legal Medicine, New York Academy of Sciences, İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Cezaevleri Çalışma Grubu, Association de Droit Penale Internationale, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu ve benzeri kurumlarda görev yaptı.