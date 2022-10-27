TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Kadıköy'deki evinde dün gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya götürülen Fincancı Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.



Burada savcıya ifade veren şüpheli Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, emniyetteki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddetti.



''TSK'YI SUÇLAYAN BİR İFADE KULLANMADIM''



Fincancı, bir akademisyen ve adli tıp uzmanı olarak gösterilen fotoğraflara yorum yaptığını savunarak ''TSK'yı suçlayan bir ifade kullanmadım. Örgütün propagandasını yapmadım'' dedi.

FİNCANCI PROTESTOSUNA POLİS MÜDAHALESİ



Şebnem Korur Fincancı'ya destek için adliye önünde toplanan Türk Tabipleri Birliği üyelerine polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.

''GÖREVİNE SON VERİLSİN'' TALEBİ

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şebnem Korur Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesini de talep etti.

Başsavcılık, görevden alma talebine 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu gerekçe gösterdi.

Söz konusu düzenlemeye göre; ''Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliği'nin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine Sağlık Bakanlığı ya da Cumhuriyet Başsavcılıklarının talebi üzerine'' mahkemelerce son verilebiliyor.



Eğer Fincancı'nın görevine son verilirse, Türk Tabipleri Birliği mahkemece görevlendirilen heyet tarafından bir ay içinde seçime götürülecek.

Anadolu Ajansı (AA), Fincancı'nın evinde yapılan aramalarda suç içerikli materyaller ele geçirildiğini duyurdu.

FİNCANCI NE DEMİŞTİ?



Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.



MSB: TSK ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH YOK



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.