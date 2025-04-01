TTB, Mahir Polat'ın tutuksuz yargılanmasını istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın anjiyo olmasının ardından cezaevine gönderilmesine ilişkin Türk Tabipler Birliği açıklama yaptı.



Açıklamada Polat’ın sağlık durumunun yakından takip edildiği ve tedavisine destek olunacağı belirtildi.



Tabipler Birliği'nin bildirisinde Polat'ın durumunun cezaevi koşullarına uygun olmadığı ve tutuksuz yargılanması gerektiğine dikkat çekildi.



ANJİYO YAPILMIŞTI



İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda rahatsızlanmış ardından anjiyo yapılmıştı. Sonrasında ise cezaevine geri gönderilmişti.



Mahir Polat'ın avukatı cezaevinden tahliyesine ilişkin gerekli olan heyet raporu içinse bayramdan sonra işlem yapılacağı açıklandı.