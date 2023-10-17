TTK Bartın - Karabük işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 1.500'ü Zonguldak, 400'ü Bartın ve 100'ü Karabük olmak üzere toplamda 2 bin işçi alımı gerçekleştireceğini açıklamıştı. Zonguldak TTK 1.500 işçi alımı kura çekimi 13 Ekim Cuma günü Bahçelievler Zonguldak Site Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Zonguldak kura çekimi ardından gözler diğer illere çevrildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TTK'ye 2 bin yeni işçi alımına ilişkin Zonguldak Site Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi töreninde yaptığı açıklamada; "Önümüzdeki hafta ise Bartın için 400, Karabük Yenice ilçesi için ise 100 madencimizin daha kura çekimini bu iki şehrimizde sonuçlandıracağız." ifadelerini kullanmıştı.
BARTIN VE KARABÜK KURALARI HAKKINDA
Bartın ve Karabük kura çekimleri 20 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
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