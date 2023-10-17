TTK Bartın - Karabük işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TTK'ye 2 bin yeni işçi alımına ilişkin Zonguldak Site Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi töreninde yaptığı açıklamada; "Önümüzdeki hafta ise Bartın için 400, Karabük Yenice ilçesi için ise 100 madencimizin daha kura çekimini bu iki şehrimizde sonuçlandıracağız." ifadelerini kullanmıştı.



BARTIN VE KARABÜK KURALARI HAKKINDA



Bartın ve Karabük kura çekimleri 20 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.