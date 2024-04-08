TTK işçi alımı başvurusu ne zaman başlayacak?

TTK, Zonguldak'ta 44 nitelikli işçi alımı yapacak. TTK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TTK 2023 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla toplam 44 nitelikli eleman alımı yapılacak.



TTK İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ



Zonguldak İş Kurumu tarafından 16-22 Nisan tarihlerinde çıkılacak 5 günlük ilana başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla elektronik kura çekimi yapılacak.



BAŞVURU ŞARTLARI



Başvuracak adaylarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak, Zonguldak'ta ikamet ediyor olmak ve ilgili öğrenim koşullarını sağlama şartları aranacak.