TTK'de iş kazası: 2 yaralı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesesi'nde meydana gelen olayda, üretim esnasında Sinan G., kömür yığınlarının çarpması sonucunda kolundan yaralandı.
Kadir Ç. isimli madenci ise ocak içerisinde zincirin çarpması sonucunda başından yara aldı.
Yaralanan işçiler için sağlık ekipleri çağrıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı madenciler tedbir amaçlı Atatürk Devlet Hastanesine getirildi.
Hastanede tedavi altına alınan madencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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