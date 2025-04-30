TTK'ye ait liman sahasında yangın

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait liman sahasında yangın çıktı. İş makinesinin alev aldığı yangın kısa sürede söndürüldü.

TTK'ye ait liman sahasında yangın

'ta, Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait sahasında bulunan Kardemir kömür deposundaki iş makinesi henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden liman çalışanları durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

TTK römorkör ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

TTK'ye ait liman sahasında yangın - 1 TTK'ye ait liman sahasında yangın

TTK'DEN AÇIKLAMA

TTK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sahasında Kardemir kömür deposunda iş makinesinin alev almasıyla çıktığı ve yaralanma olmadığı belirtildi.

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