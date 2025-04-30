TTK'ye ait liman sahasında yangın

TTK römorkör ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangını fark eden liman çalışanları durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Zonguldak 'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait liman sahasında bulunan Kardemir kömür deposundaki iş makinesi henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

TTK'DEN AÇIKLAMA

TTK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, liman sahasında Kardemir kömür deposunda iş makinesinin alev almasıyla yangın çıktığı ve yaralanma olmadığı belirtildi.

