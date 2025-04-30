TTK'ye ait liman sahasında yangın
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait liman sahasında yangın çıktı. İş makinesinin alev aldığı yangın kısa sürede söndürüldü.
Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait liman sahasında bulunan Kardemir kömür deposundaki iş makinesi henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden liman çalışanları durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
TTK römorkör ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
TTK'DEN AÇIKLAMA
TTK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, liman sahasında Kardemir kömür deposunda iş makinesinin alev almasıyla yangın çıktığı ve yaralanma olmadığı belirtildi.
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