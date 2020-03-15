TÜAD’ın düzenlediği 23. Araştırma Zirvesi sona erdi

10-11 Mart tarihlerinde düzenlenen 23. Araştırma Zirvesi; reklam, araştırma, medya, pazarlama, marka, akademi ve iletişim dünyasının profesyonellerini bir araya getirdi. Bu yıl konuşmaları “Değere Değer” temasıyla sunan zirvede, üretilen veriyi sosyal ve ticari faydaya dönüştüren pazarlama araştırmalarını ve onların yaratıcı öyküleri anlatıldı.



Ana sponsorluğunu ThinkNeuro ve Unilever’in üstlendiği zirvenin platin sponsoru Akademetre, oturum sponsorları ise Artı İletişim Yönetimi, Bayer ve Nielsen oldu. 4 sponsorlu oturum, 2 panel ve 40 konuşmacının yer aldığı zirveye 436 kişi katılım gösterdi. Çeşitli performansların da sergilendiği zirvede araştırma sektöründe 25. yılını dolduran TÜAD üyelerine “Meslekte 25. Yıl Plaketleri” de takdim edildi.



Dr. Fatoş Karahasan’ın moderatörlüğünü yaptığı 23. Araştırma Zirvesi’nde ilk gün açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜAD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Yener Girişken; “TÜAD Yönetim Kurulu olarak bu yıl sektör paydaşlarıyla birlikte üyelerimizin istek ve beklentilerinin neler olduğunu öğrenmek amacıyla bir araştırma ile yola çıktıklarını” açıklayarak açılış konuşmasına başladı. Girişken sözlerine şöyle devam etti: “Araştırma bilimsel bir disiplin ve aynı zamanda ticari yönü olan da bir iş alanı. Araştırma sektörünün gelişimi, yükselmesi için bilim ve ticaretin aynı anda kanat çırpması gerekmektedir. Bu iş birliğini daha da geliştirmek amacıyla 23. Araştırma Zirvesi’ne bu yıl bilim insanlarının daha fazla katılım göstermesini sağladık. 21.yüzyılın değişen dinamiklerini dikkate alarak geleceğe daha iyi bir projeksiyon tutabilmek ve insanı daha iyi anlayabilmek için pazarlama stratejileri, inovasyon, sosyal psikoloji, evrimsel biyolojiyi her zamankinden daha fazla odağımıza almalıyız.”

TÜAD Başkanı konuşmasının sonunda araştırma, reklam, marka, medya ve pazarlama dünyası için çok önemli bir proje olan SES (Sosyo Ekonomik Statü) ölçeğinin günümüz dinamiklerine uygun hale getirilmesi amacıyla, araştırma sektörünün paydaşlarıyla birlikte bir çalışma başlattıklarının da bilgisini verdi. Girişken, SES ölçeğini kullanan bütün sektör paydaşlarının önerilerinin çok önemli olduğunu ve yeniden yapılandırılacak SES projesine destek olmalarını rica etti.



23. Araştırma Zirvesi’nde, “Yeni Nesil Ticari Diplomasi ve Katma Değerli İhracat” konulu bir sunum gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Yardımcısı Başaran Bayrak, “2019’da ihracatımız Cumhuriyet tarihi rekorunu kırarak 181 milyar dolara ulaştığını ve çok üretmenin değil öz ve nitelikli üretmenin önem kazandığı bir çağda yaşadığımızı” vurguladı.

İLK GÜN KONUŞMACILARI



23.sü düzenlenen Araştırma Zirvesi’nde Nihan Şahan Eren (Unilever – Tüketici ve Pazar Araştırmaları Direktörü (Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Rusya ve Kafkasya Bölgesi), Eda Ocak (ThinkNeuro – Partner &Strateji Direktörü), Dr. Halil İbrahim Zeytin (Akademetre Research – Kurucu), Kutay Kartlıoğlu (CarrefourSA – Genel Müdür), Özlem Badak Orak (The Coca Cola Company – Türkiye, Kafkaslar, Orta Asya İçgörü Direktörü), Didem Şekerel Erdoğan (Nielsen Türkiye Genel Müdürü & Perakende Grup Başkan Yardımcısı (Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Afrika), Filiz Öztürk (Nielsen – Tüketici Araştırmaları Direktörü, FMCG, Shopper, Retailer), Zeynep Yalım Uzun (Arçelik – Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı), Ennio Armato (IFF Uluslararası Saha Araştırmaları Enstitüsü, İtalya), Alessandro Imborgia (IFF Uluslararası Saha Araştırmaları Enstitüsü, İtalya), Ümit Aktaş (Bayer – İş Zekası Müdürü), Can Kablan (Twentify- Araştırma Müdürü), Alegra Benardete (Transformal Nefes Kıdemli Eğitmeni & Alegria Parfüm Kurucusu), Ahmet Yaman (Turkcell – Pazarlama İletişimi Direktörü), Nihan Şahan Eren (Unilever – Tüketici ve Pazar Araştırmaları Direktörü (Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Rusya ve Kafkasya Bölgesi), Pelin Halaçoğlu Arnau (Ipsos – Müşteri Hizmetleri Direktörü) ve Jon Puleston (Kantar Profilleri Bölümü – Başkan Yardımcısı) ilk günün konuklarıydı.



İKİNCİ GÜN KONUŞMACILARI



23'üncüsü düzenlenen Araştırma Zirvesi’nde ikinci günün diğer konuşmacılar ise Oana Popa Rengle (Anamnesis – Kurucu), Serhat Akkılıç (HAVAS Türkiye-Kreatif Grup CEO), Sera Çamaş (Köy Okullarına Müzik Projesi Kurucusu), Atlas Sarrafoğlu (İklim Aktivisti), Emre Fidangül (Sınıf Öğretmeni), Eylül Bayraktar (9.Sınıf Öğrencisi), Aysun Zaman (Migros- Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarlama Direktörü / Lead Network Türkiye Başkanı), Didem Şekerel Erdoğan (Nielsen Türkiye Genel Müdürü & Perakende Grup Başkan Yardımcısı (Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Afrika),Özlem Süer (Tasarım), Zeynep Yeğenağa (Yiyecek ve İçecek Endüstrisi Inovasyon Ortağı, Müşteri Deneyimi ve ARGE Danışmanı), Hilmi Aydın (Google Türkiye-FMCG ve Otomotiv Sektör Lideri Mehmet Genç Rotasız Seyyah Esra Şengülen Ünsür Artı İletişim Yönetimi – Yönetici Ortak), Ali Taylan Bilik (Artı İletişim Yönetimi – Yönetici Ortak), Murat Yetkin Gazeteci (Yazar), Burak Karabacak (COZA – Kurucu), Ayşe Bengi Özçelik (İstanbul Bilgi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Şebnem Burnaz (İTÜ Öğretim Üyesi), Beria Arifoğlu (Nielsen-Müşteri Çözüm Ortağı, Kalitatif Tüketici Araştırmaları) ve Gözde Şencan (Nielsen-Kıdemli araştırma Müdürü, Tüketici Araştırmaları Ebru Ceylan Sanatçı Kaan Sekban Komedyen, Yazar) ikinci günün konukları oldu.

