Tuana'nın şüpheli ölümü: Hasbi Dede hakkındaki iddialara yanıt verdi
03.04.2026 14:02
Cinsel taciz davasının mağduru Tuana, trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Çocuğa karşı taciz suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, davanın mağduru Tuana Torun'un yaşamını yitirdiği trafik kazası ile kendisinin bir ilgisi olmadığını savundu.
Giresun'da görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, hakkında açılan çocuğa karşı cinsel taciz suçunda davanın mağduru 16 yaşındaki öğrenci Tuana Torun'un yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı.
Kaza, 28 Mart'ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde meydana gelmişti .
Trabzon yönüne giden Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tuana Elif Torun’a çarpmıştı. Ağır yaralanan genç kız, hastanede yaşamını yitirmişti .
Gözaltına alınan sürücü A.H. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kaza sırasında alkollü olduğu belirlenen A.H.'nin Dede'nin eniştesine ait restoranda işçi olarak çalıştığı tespit edilmişti.
Giresun'da kazaya karışan otomobil.
DEDE AÇIKLAMA YAPTI
Görevden uzaklaştırılan Hasbi Dede, Tuana Torun'a yönelik taciz mesajları iddiasıyla yargılandığı süreç ve bahse konu trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı.
Torun'a Allah'tan rahmet dileyen Dede, "Şahsımı hedef alan kasıtlı ve haksız bir algı operasyonu yürütüldüğünü üzülerek takip etmekteyim. Bazı haber organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan ve gencecik bir canın kaybı üzerinden siyasi veya popülist amaç ve hesaplar güderek beni bu olayla ilişkilendirmeye çalışmak hem adalete hem de merhumenin aziz hatırasına saygısızlıktır." dedi.
Kaza ile ilgili hiçbir bağlantısı olmadığını söyleyen Dede, "Şahsıma yöneltilen bu iddiaların, bağımsız Türk yargısı huzurunda yapılacak yargılama neticesinde boşa çıkacağına ve masumiyetimin tescil edileceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.