Tuana'nın şüpheli ölümü: Hasbi Dede hakkındaki iddialara yanıt verdi

DEDE AÇIKLAMA YAPTI

Görevden uzaklaştırılan Hasbi Dede, Tuana Torun'a yönelik taciz mesajları iddiasıyla yargılandığı süreç ve bahse konu trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Torun'a Allah'tan rahmet dileyen Dede, "Şahsımı hedef alan kasıtlı ve haksız bir algı operasyonu yürütüldüğünü üzülerek takip etmekteyim. Bazı haber organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan ve gencecik bir canın kaybı üzerinden siyasi veya popülist amaç ve hesaplar güderek beni bu olayla ilişkilendirmeye çalışmak hem adalete hem de merhumenin aziz hatırasına saygısızlıktır." dedi.

Kaza ile ilgili hiçbir bağlantısı olmadığını söyleyen Dede, "Şahsıma yöneltilen bu iddiaların, bağımsız Türk yargısı huzurunda yapılacak yargılama neticesinde boşa çıkacağına ve masumiyetimin tescil edileceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.