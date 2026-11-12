Tuba Büyüküstün'den iklim krizi uyarısı: ''Gençler geleceklerinden endişeli''

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31 ) kapsamında UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün , NTV'ye açıklamalarda bulundu.

İklim değişikliğinin çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinin ele alındığı röportajda Marchi, iklim krizine karşı en savunmasız gruplardan birinin çocuklar olduğunu vurguladı. Büyüküstün ise gençlerin gelecekleri konusunda duydukları endişelere dikkat çekti.

1,1 MİLYAR ÇOCUK İKLİM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldığı ortak sorunlara ilişkin soruyu yanıtlayan Marchi, iklim değişikliğine karşı en savunmasız konumda bulunanların çocuklar olduğunu söyledi.

Dünyada 1,1 milyar çocuğun iklim değişikliğinden kaynaklanan risklerle karşı karşıya olduğunu belirten Marchi, aşırı sıcak hava dalgaları, seller ve kuraklık gibi sorunlara işaret etti.

Özellikle küçük çocukların vücutlarının bu değişimlere uyum sağlayabilecek kadar güçlü olmadığını ifade eden Marchi, çocukların bu nedenle daha savunmasız durumda bulunduğunu dile getirdi.

Marchi, iklim değişikliğiyle ilgili kararlar alınırken çocukların ve gençlerin seslerinin duyulması gerektiğini de vurguladı.

"ÇOCUKLAR HEM BUGÜNÜMÜZ HEM DE YARINIMIZ"

COP31 kapsamında dünya liderlerinden beklentilerine ilişkin konuşan Marchi, iklim değişikliğinin etkilerinin, çevre kirliliğinin ve iklim kaynaklı risklerin azaltılması konusunda daha fazla taahhüt verilmesini umduklarını söyledi.

İklim değişikliğine uyumun da önemli olduğunu belirten Marchi, yeni sistemler ve mekanizmalar geliştirilirken çocukların ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Marchi, çocukların geleceklerini ilgilendiren kararlara katılmasının önemine değinerek, "Gelecekleri hakkında bir karar verilirken çocukların da orada olması gerekiyor. Çünkü onlar hem bugünümüz hem de yarınımız. İklim değişikliğinin sonuçlarıyla birlikte yaşamak zorunda kalacak olanlar da onlar" dedi.

İKLİM FONLARINDA ÇOCUKLARA AYRILAN PAY YÜZDE 2,4

COP31'de öne çıkan iklim finansmanı konusuna da değinen Marchi, çocuklara yönelik finansmanın UNICEF açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Marchi, 2006 yılından itibaren dünya çapında iklim değişikliği konusunda yapılan büyük fon yatırımları incelendiğinde, kaynakların yalnızca yüzde 2,4'ünün özel olarak çocukları ve gençleri hedeflediğinin görüldüğünü belirtti.

Dünyada yaklaşık 2,4 milyar çocuk bulunduğunu ve bu sayının küresel nüfusun neredeyse üçte birine karşılık geldiğini hatırlatan Marchi, özellikle savunmasız durumdaki çocuklara ayrılan kaynakların sınırlı olduğuna dikkat çekti.

Marchi, çocukları ve gençleri hedefleyen program ve projelerin finansmanının artırılmasını beklediklerini ifade etti.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN: GENÇLER GELECEKLERİ İÇİN ENDİŞELİ

UNICEF İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün ise gençlerin iklim değişikliği nedeniyle geleceklerine ilişkin endişe duyduklarını belirtti.

Gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede net ve somut adımlar atılmasını istediğini ifade eden Büyüküstün, yapay zekanın da çok büyük miktarda enerji tükettiğine dikkat çekti.