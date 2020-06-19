Tuba Ersöz, Konya Beyşehir Başsavcılığı'na atandı

HSK 2020 Ana Kararnamesi'yle adli yargıda 4 bin 163, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değişti.



Nazilli Savcısı olarak görev alan Tuba Ersöz, Konya Beyşehir Başsavcılığı’na getirildi. Kararname ile 17 Aralık soruşturmasını takipsizlik kararı vererek, kapatan İstanbul savcısı Ekrem Aydıner, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirilirken, Ankara’da 16 sokak köpeğini öldüren üç sanığa 10’ar yıl hapis cezası veren hakim Yaşar Sezikli, Yargıtay savcısı oldu.



Kararla birlikte Türkiye'nin ilk tesettürlü başsavcısı olan Tuba Ersöz oldu.

Kararı, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından duyurdu. Gül, atanan hakim ve savcılara görevlerinde başarılar diledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun, adli ve idari yargı yaz kararnamesi ile yeni görev yerlerine atanan hâkim ve savcılara başarılar diliyor, kararnamenin yargı camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 17, 2020

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