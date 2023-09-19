Tuba Güleç kimdir? Çiğ et yediği videolarla tanındı

Sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı videolarda yaptığı "işlenmemiş gıda diyeti"ni paylaşan ve bilgi veren Tuba Güleç, Kim Milyoner Olmak İster programına katıldı. Yarışmadan 50 bin liralık ödül ile ayrılan Tuba Güleç'in hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Tuba Güleç kimdir?

Tuba Güleç kimdir? Çiğ et yediği videolarla tanındı

Sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı videolarda yaptığı "işlenmemiş gıda diyeti"ni paylaşan Tuba Güleç, Gazi Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde tıp eğitimini tamamladıktan sonra Yale Üniversitesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı ve California San Diego Üniversitesi Pediatrik Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda eğitim aldı.

Aldığı eğitimler hakkında bilgi veren Güleç, kendisini "deneyim avcısı" olarak tanımlıyor. Çiğ et, ciğer, beyin, yumurtalık gibi organları yiyen fenomenin videoları sosyal medyada çok konuşulmuş ve tartışılmıştı.

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