TÜBİTAK 13 personel alımı yapacak: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personel alımı yapacağını açıkladı. İtfaiyeci ve iş sağlığı ve güvenliği teknisyeni alacak olan TÜBİTAK başvurular için ayrıntıları yayımladı. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TÜBİTAK 13 personel alımı yapacak: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, Kocaeli'de görevlendirilmek üzere, 13 itfaiyeci-iş sağlığı ve güvenliği teknisyeni personeli alacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

TÜBİTAK'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TÜBİTAK, "İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik", "İtfaiyecilik ve Sivil Savunma" bölümlerinde 9, "İş Sağlığı ve Güvenliği" ve "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" bölümlerinde 4 kişi olmak üzere toplam 13 personel istihdam edecek.

TÜBİTAK 13 personel alımı yapacak: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? - 1

BAŞVURULAR 20 EKİM'DE SONA ERECEK

Son tarihi 20 Ekim olarak belirlenen ilanlar için gerekli koşullar ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sitesinde yayımlanacak ve iş başvuruları bu sayfa üzerinden gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...