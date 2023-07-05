TÜBİTAK 214 kısmi personel alacak: Personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 214 kısmi süreli personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, TÜBİTAK kısmi personel alımı için başvurular ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak?

TÜBİTAK 214 kısmi personel alacak: Personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TÜBİTAK'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.

TÜBİTAK 214 kısmi personel alacak: Personel alımı başvurusu nasıl yapılır? - 1

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ve TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) bünyesinde görev yapmak üzere 214 aday araştırmacı istihdam edilecek.

Başvuruların 26 Temmuz 2023'e kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

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