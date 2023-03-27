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TÜBİTAK 273 personel alımı yapacak: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 273 personel alımı yapılacak. TÜBİTAK bünyesinde istihdam etmek isteyen kişiler ise başvuruların nasıl yapılacağını ve şartları merak ediyor. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

TÜBİTAK 273 personel alımı yapacak: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 273 personel alımı gerçekleştirecek.

273 YAPILACAK

Kurumun, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) bünyesinde görev yapmak üzere 273 araştırmacı, AR-GE teknisyeni ile teknik ve destek personeli istihdam edilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

"TÜBİTAK İş Sistemi" ile internet üzerinden yapılacak başvuru için son tarih ise 17 Nisan.

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