TÜBİTAK 273 personel alımı yapacak: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 273 personel alımı gerçekleştirecek.

273 PERSONEL ALIMI YAPILACAK



Kurumun, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) bünyesinde görev yapmak üzere 273 araştırmacı, AR-GE teknisyeni ile teknik ve destek personeli istihdam edilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?



"TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi" ile internet üzerinden yapılacak başvuru için son tarih ise 17 Nisan.

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