TÜBİTAK 311 kısmi süreli personel alacak... İşte TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılacak?

TÜBİTAK'a alınacak personelin, aday araştırmacı statüsünde, kısmi süreli proje kapsamında istihdam edileceği duyuruldu.



TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Başkanlığın çeşitli kurumlarında kısmi süreli çalışmak üzere 311 proje personeli aday araştırmacı istihdam edilecek.Adayların, üniversitelerin bilgisayar, elektrik elektronik, telekomünikasyon mühendisliği gibi bölümlerinden mezun ya da devam ediyor olmaları isteniyor.

BAŞVURULAR NASIL ALINACAK?



Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Yazılım, Elektrik-Elektronik, Haberleşme, Telekomünikasyon, Kontrol veya Kontrol ve Otomasyon mühendisliklerinin de aralarında olduğu bölümlerin 3. veya 4. sınıfında öğrenim gören mühendis adaylarının başvurabileceği pozisyonlar için son başvuru tarihi 22 Aralık olarak belirlendi.



Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler Kurumun internet sayfası "www.tubitak.gov.tr" ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "kariyer.tubitak.gov.tr"de yer alıyor. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

