TÜBİTAK 42 personel alımı yapacağını duyurdu (TÜBİTAK iş başvurusu nasıl yapılır?)
TÜBİTAK personel alımı ilanı yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan alım ilanına göre, yönetici asistanı, memur, aşçı, garson ve usta branşlarında 42 personel alımı yapılacak. TÜBİTAK iş başvuruları 16 Aralık'a kadar 'https://esube.iskur.gov.tr' internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
TÜBİTAK Başkanlığı'nın personel alımına yönelik detaylar Resmşi Gazete'de yayımlandı. İlana göre kurumda, 24 uzman, uzman yardımcısı, avukat ve AR-GE destek teknisyeni ile 18 yönetici asistanı, memur, aşçı, garson ve ustadan oluşan personel istihdam edilecek.
İş başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 31 Aralık'a kadar yapılabilecek. Alınacak 24 personel TÜBİTAK'ın Ankara ve Kocaeli'deki (Gebze) birimlerinde görevlendirilecek. İş başvuruları 16 Aralık'a kadar "https://esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
24 personelin başvuruları için gerekli koşullar ve süreçler kurumun (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak.
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