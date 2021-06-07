TÜBİTAK 71 personel alacak

TÜBİTAK 9 uzman-uzman yardımcısı, 41 aday araştırmacı ve 21 Ar-Ge olmak üzere 71 personel alımı yapacak. Peki TÜBİTAK personel başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Anadolu Ajansı 07.06.2021 - 08:43

TÜBİTAK 71 personel alacak

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), çeşitli birimlerinde görev yapmak üzere 71 personel istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK'a 9 uzman-uzman yardımcısı, 41 aday araştırmacı ve 21 Ar-Ge personeli alımı yapılacak.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurulara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sitelerinden öğrenilebilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Başvuruların 28 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

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