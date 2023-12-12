TÜBİTAK 71 personel alacak (Başvuru nasıl yapılacak?)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personel alımı duyurusu yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlanan duyuruda, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere 71 personel alımı yapılacağı bilgisi verildi.

Yayımlanan ilana göre, başvurular 12 Aralık itibarıyla alınacak. Başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Başvuruların TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.