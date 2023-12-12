TÜBİTAK 71 personel alacak (Başvuru nasıl yapılacak?)

TÜBİTAK personel alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilana göre, 71 personel TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TÜBİTAK 71 personel alacak (Başvuru nasıl yapılacak?)

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) duyurusu yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlanan duyuruda, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere 71 personel alımı yapılacağı bilgisi verildi. 

TÜBİTAK 71 personel alacak (Başvuru nasıl yapılacak?) - 1

Yayımlanan ilana göre, başvurular 12 Aralık itibarıyla alınacak. Başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Başvuruların TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...