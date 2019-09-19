Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Ankara'da görev yapmak üzere 28 Ar-Ge personeli alınacak.



Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) bünyesinde Ankara'da görev yapmak üzere 28 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.



Başvurular 9 Ekim'e kadar yapılabilecek. Başvurulara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor. Müracaatlar, TÜBİTAK'ın İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabiliyor.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve

Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.



Görüntü İşleme alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. 1.2.3- Tercih edilen nitelikler;



*Örüntü Tanıma (Pattern Recognition), Görüntü İşleme ve Bilgisayarlı Görme (Computer Vision) konularında bilgili olmak. QT, MATLAB, MS Visual Studio, OpenCV, GDAL, GIS/CBS, CUDA, Java, Python, Makine Öğrenmesi konularında bilgi sahibi olmak.