TÜBİTAK personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 71 personel istihdam edecek. Başvuruların biteceği tarih ve başvuru şartları ise memur adayları tarafından araştırılıyor. İşte, TÜBİTAK personel alımı hakkında bilgiler...



BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?



Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ankara'da istihdam edilmek üzere 71 uzman ve uzman yardımcısı alınacak. Başvurular 21 Aralık'ta sona erecek.



BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.



Başvuruların TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

