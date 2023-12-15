TÜBİTAK personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

TÜBİTAK, 71 personel alacak. Başvurular, TÜBİTAK İŞ Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. Yakın zaman önce başlayan başvuru sürecinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

TÜBİTAK personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 71 personel istihdam edecek. Başvuruların biteceği tarih ve başvuru şartları ise memur adayları tarafından araştırılıyor. İşte, TÜBİTAK hakkında bilgiler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ankara'da istihdam edilmek üzere 71 uzman ve uzman yardımcısı alınacak. Başvurular 21 Aralık'ta sona erecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Başvuruların TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

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