Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde (BTE) 142 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.
TÜBİTAK Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM BTE bünyesinde görev yapmak üzere, 129'u araştırmacı ve 13'ü teknisyen olmak üzere 142 Ar-Ge personeli alınacak.
Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresi üzerinden 10 Mayıs'a kadar yapılabilecek.
TÜBİTAK'a 142 personel alınacak
Anadolu AjansıTürkiye
TÜBİTAK BİLGEM'e bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsüne 13'ü teknisyen olmak üzere 142 personel alımı yapılacak.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde (BTE) 142 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.