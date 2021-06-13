TÜBİTAK'ın İzmir Depremi araştırması

TÜBİTAK, İzmir'de 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremin ardından, Kuşadası Körfezi’ne karadan uzanan fayların araştırılması için bölgeye bir araştırma gemisi gönderdi.

İlk seferini tamamlayan gemi, İzmir alsancak limanı'na yanaştı. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, elde edilen verilerle bölgenin aktif fay haritasını oluşturacaklarını söyledi.

2 hafta süren araştırma kapsamında 3 önemli veri noktasında çalışma yapıldı.

İLK ÇALIŞMA

Hem ulusal, hem de uluslararası karasularında yapılan ilk çalışma olarak kayda geçen araştırmada, batimetrik analizler ve akustik ölçümler yapılarak bölgenin haritasının çıkartılmasıyla ilgili ön bilgilerin tümü elde edildi.

Burada elde edilen bilgilerle bölgeyi çok daha iyi tanıyan yetkililer, "Bu haritalandırma çalışmaları yapıldıktan sonra, takibinde ikinci bir sefere çıkılacak. Orada da karotlarla dediğimiz artık numuneler alınacak. Yaşlandırma yöntemiyle, hangi deprem aralıkları bu bölgede gerçekleşmiş ve ileriye doğru da bize nasıl bir yol haritası çıkacak görmüş olacağız" dedi.