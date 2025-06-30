TÜBİTAK'tan 4 bin euro maaş, aile, eğitim ve seyahat desteği

TÜBİTAK tersine beyin göçü için yeni uygulama başlattı.

Program kapsamında, 2025, 2026 ve 2027 yılları için üç çağrıya çıkılacak. Program, dünyanın dört bir yanından deneyimli araştırmacıların Türkiye'nin akademik ve akademi dışı kurumlarında yüksek nitelikli araştırmalar yürütmelerini amaçlıyor.

Desteklenecek araştırmacıların, araştırmalarını 24 ay boyunca bir danışman eşliğinde yürütmeleri bekleniyor.

Program kapsamında araştırmacılara aylık olarak 3 bin 980 euro maaş, 600 euro aile desteği, bin euro araştırma, eğitim ve ağ kurma desteği gibi ödemeler yapılacak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular, TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden alınacak.

Bu yılki çağrı ise 1 Eylül 2025'te açılacak ve 1 Aralık 2025'te kapanacak. Toplam 33 araştırmacı fonlanacak.