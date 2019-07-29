Kırıkkale'de domuz avına giden 3 kuzenden biri, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Nuri K, iki kuzeniyle ilçeye bağlı Baraklı köyü Sarıyaka mevkisinde traktörle domuz avına çıktı.
Nuri K, traktör hareket halindeyken elindeki tüfek kazara ateş aldı.
Başına saçma isabet eden Nuri K, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Nuri K'nin cesedi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Tüfeği kazara ateş alan kişi yaşamını yitirdi
Anadolu AjansıTürkiye
Kırıkkale'de domuz avı sırasında ateş alan tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Kırıkkale'de domuz avına giden 3 kuzenden biri, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.