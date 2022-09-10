Tüfeğini temizlerken yengesini vurdu

Zonguldak'ta av tüfeğini temizlerken silahın ateş alması sonucu yengesinin ölümüne neden olan kişi gözaltına alındı.



İddiaya göre, Dilaver Mahallesi Şehit Güngör Tuncel Sokak'ta E.T, av tüfeğini temizlemeye başladı.



Bu sırada silahın kazara ateş alması sonucu çıkan saçmalar, yengesi Derya Tunçdemir'e (42) isabet etti.



Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Tunçdemir, olay yerine çağrılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tunçdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kadının yakınları, hastane önünde sinir krizleri geçirdi.