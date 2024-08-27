Tüfek kazara ateş aldı: 2 yaralı

Çankaya ilçesi Necatibey Caddesi'ndeki Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde silah ruhsatı almak için gelen Ö.A.’nün (40) otomobilin bagajından çıkardığı tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen kamyonete isabet etti. Kamyonette bulunan F.G. (21) ve B.D. (28) hafif yaralandı. Saçmalardan biri de caddede park halindeki bir otomobilin camını deldi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Ö.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bölgede esnaf olan Fatih Onat, "Tam karşımızdaki araçta 2 kişi aracın arkasında silahı boşaltmaya çalışıyordu. Bayağı bir uğraştılar, o arada silah patladı. Patlayınca bir hengame oldu. Arkamızdaki kamyonetteki 2 arkadaş vurulmuş. Silahı boşaltırken, o anda yanlışlıkla silahın ateşlenmesi ile oldu. Şans eseri geçen kamyonetteki arkadaşa isabet etti." dedi.