Tüfekle kedileri öldüren adama 4 yıla kadar hapis talebi

Ankara'da havalı tüfekle çok sayıda kediye ateş edip öldürmekle suçlanan Ömer Ayhan Açmaz hakkında "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Tüfekle kedileri öldüren adama 4 yıla kadar hapis talebi

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Çankaya ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 25 Aralık 2023'te Seçil Pınaroğlu, ikametinde beslediği kedilerden bir kısmının rahatsızlanması üzerine hayvanları veteriner kliniğine götürdü. Hayvanlardan biri tedavi görürken öldü.

Tedavi edilen kedilerin vücutlarında havalı tüfek mermisi bulunması üzerine Pınaroğlu, hayvanların durumuna ilişkin Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Patoloji bölümünden rapor aldı.

Yapılan araştırmalar ve alınan tanık ifadeleri kapsamında söz konusu olayı gerçekleştiren şahsın şüpheli Ömer Ayhan Açmaz olduğu tespit edildi.

KEDİLERİ HEDEF ALMAMIŞ

İddianamede ifadesine yer verilen Açmaz, söz konusu kedileri hedef alarak ateş etmediğini, havalı tüfekle korkutma amaçlı metruk binalara doğru ateş ettiğini ve öldürme amacının bulunmadığını beyan etti.

İddianamede, "Şüpheli Açmaz'ın müştekilerin koruması ve gözetimi altında bulunan kedilere havalı tabancayla ateş ederek ölümlerine neden olarak üzerine atılı 5199 Sayılı yasanın 28/A-2 maddesinde belirtilen 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçunu işlediği, şüphelinin ikrarı ve tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açmaz, hakkında "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis talep edildi.

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