Tüfekle oynarken arkadaşlarını vurdu: 1 ölü, 2 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde mantarhanede çalışan R.C.A.'nın (17) oynadığı av tüfeği ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği R.C.A.'nın mesai arkadaşlarından Emirhan Kahraman (17) öldü, B.Y. (18) ve M.Ö. (16) ise yaralandı.

Tüfekle oynarken arkadaşlarını vurdu: 1 ölü, 2 yaralı

'nın Eğirdir ilçesine bağlı Tepeli köyünde bir mantar üretim tesisinde çalışan 17 yaşındaki R.C.A., iş yeri sahibine ait av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Bir süre sonra tüfek ateş alırken, çıkan saçmaların isabet ettiği Emirhan Kahraman ile B.Y. ve M.Ö. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekibinin müdahale ettiği Emirhan Kahraman, B.Y. ve M.Ö. ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılardan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Emirhan Kahraman'ın cenazesi otopsi için Isparta'ya gönderilirken, B.Y. ve M.Ö.'nün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

R.C.A. ve olay yerinde bulunan T.Ö. (17) jandarma tarafından gözaltına aldı.

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