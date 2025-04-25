Tüfekle oynarken kendini vurdu

Samsun'da silahla oyun kötü bitti.

Vezirköprü ilçesi Yağcı Mahallesi'nde dedesine ait evdeki av tüfeğini alan Ü.B (19), silahla evin dışına çıktı. Burada gencin oynadığı tüfek bir anda ateş aldı ve çıkan mermi koluna isabet etti.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, genç adamı kanlar içinde buldu.

İhbarla kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.