Tüfekle oynarken kendini vurdu

Samsun'da 19 yaşındaki bir genç, oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu kolundan yaralandı.

Tüfekle oynarken kendini vurdu

Samsun'da silahla kötü bitti.

Vezirköprü ilçesi Yağcı Mahallesi'nde dedesine ait evdeki av tüfeğini alan Ü.B (19), silahla evin dışına çıktı. Burada gencin oynadığı tüfek bir anda ateş aldı ve çıkan mermi koluna isabet etti.

sesini duyan çevredeki vatandaşlar, genç adamı kanlar içinde buldu.

İhbarla kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...