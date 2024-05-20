Tüfekle oynayan 9 yaşındaki İsa kendini vurdu: Kuzeni gözaltında

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dün gece saatlerinde dün gece saatlerinde iddiaya göre 9 yaşındaki İsa C., amcasına ait olduğu öğrenilen ruhsatlı tüfek ile oynadığı esnada kendisini vurdu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

KUZENİ GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekiplerince hayatını kaybeden İsa C.’nin, 23 yaşındaki amcasının oğlunun gözaltına alındığı öğrenildi.