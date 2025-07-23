Tüfekle oynayan çocuğun kazara vurduğu akrabası öldü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Yenipınar Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki M.U.P. evde bulduğu pompalı tüfekle oynarken iddiaya göre babasının kuzeni E.Ç'yi (35) kazara vurdu.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ağır yaralı halde hastaneye kaldırdığı E.Ç, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.