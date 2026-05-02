Tüfekle oyunda 7 yaşındaki çocuk vuruldu

02.05.2026 05:35

Kars'ta 3 çocuğun oynadığı av tüfeği kazara ateş aldı. Kurşunun isabet ettiği 7 yaşındaki M.A.A. yaralandı.

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Carcıoğlu köyünde yaşayan çocuklar A.A, P.A ve M.A.A (7), av tüfeğiyle oyun oynadıkları sırada silah ateş aldı.

 

Tüfekten çıkan kurşun, 7 yaşındaki M.A.A'nın omuzuna isabet etti. Köylülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. M.A.A., Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

