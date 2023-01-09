Tüfekle selfie çekmek isterken annesini öldürdü

Şanlıurfa'da av tüfeğiyle kendi fotoğrafını çekmek isteyen 9 yaşındaki çocuğun, tüfeğin kazayla ateş alması sonucu annesinin ölümüne neden olduğu öne sürüldü.

Tüfekle selfie çekmek isterken annesini öldürdü

'nın Siverek ilçesinde, tüfekle selfie çekmek isteyen çocuk yanlışlıkla annesini öldürdü.

İddiaya göre, kırsal Kaynakbaşı Mahallesi'nde 9 yaşındaki F.H., av tüfeğiyle kendi fotoğrafını çekmek isterken yanlışlıkla tetiğe dokundu.

Tüfeğin ateş alması sonucu, çocuğun annesi Güzel H. (39) başından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Güzel H.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarmada F.H.'nin ifadesi psikolog eşliğinde alındı.

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