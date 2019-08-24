Aydın’ı Söke ilçesine bağlı Bağarası Sayrakçı Mahallesi’nde yaşayan bir çoban anormal hareketler sergileyen ve saldırganlaşan kedisini tüfekle vurarak öldürdü. Yapılan tahlilde kedinin kuduz olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre; Köyde çobanlık yaparak geçimini sağlayan Hamit Aydoğdu küçüklüğünden bu yana besleyip büyüttüğü kedisinin saldırısına uğradı.

Aydoğdu bugüne kadar gayet uysal olmasına rağmen anormalleşip herkese saldırmaya başlayan kedisini av tüfeği ile vurarak etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine köye gelen yetkililer tarafından incelemeye alınan kedi İzmir Bornova’da yapılan tahliller sonucu kuduz çıktı.



Hayvanları çok sevdiğini ve sürekli hayvanlarla uğraştığını belirten Hamit Aydoğdu, “Çocukluğumdan bu yana hayvancılık yapıyorum. Çobanlığın yanında kedi ve köpekleri de çok severim. Bu kediyi küçüklüğünden bu yana kendim besleyip büyüttüm. Geçtiğimiz günlerde anormal hareketler sergilemeye başladı. Önce beni saldırıp ısırdı. Etrafa da saldırmaya başladı. Kuduz mikrobu aldığını anladım ve başka kimseye zarar vermemesi için itlaf ettim. Yapılan tahlil sonucu tahminim doğru çıktı. Yetkililer olaydan sonra köyde aşılama çalışması yaptı. Kedi sadece beni ısırdığı için benim tedavim devam ediyor” diye konuştu.