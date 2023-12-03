Tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

Gece saatlerinde merkez Yolkonak köyü Yukarıyuva Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fuat Camcı (19), bilinmeyen sebeple F.D. isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Camcı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Camcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Camcı'nın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili harekete geçen jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi F.D.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şahsın işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.