Tüfekle vurulan kedi tedavi altına alındı

Burada ilk kontrolleri yapılan kedinin röntgeninde bacağında mermi olduğu tespit edildi.

Adıyaman merkez Sitilce bölgesinde kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından havalı tüfekle vurularak yaralanan kediyi fark eden bir vatandaş kediyi, özel bir veteriner kliniğine getirdi.

Halsiz bir durumda olan ve ayağını hiçbir şekilde kullanamayan kedi için ameliyat kararı alındı.

Veteriner Hekim Hüseyin Bilgin tarafından ameliyata alınan kedinin bacak kısmındaki mermi, 3 saatlik bir operasyonla çıkarıldı.

Kedinin bacağında parçalanmaya neden olan mermi çıkarıldıktan sonra parçalanan bacağa platin takıldı. Oldukça başarılı geçen ameliyat sonrasında kedinin gözlem altında kalınması kararı alındı. Her gün bakımları yapılan sokak kedisinin yaklaşık 20 gün sürecek olan tedavisinin tam tamamlanmasının ardından sahiplendirileceği belirtildi.