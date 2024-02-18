Tüfekle vurulan köpek hastaneye sığındı

Kastamonu'da tüfekle vurularak yaralanan bir köpek, hastane bahçesine sığındı. İlk müdahalesi bir sağlık çalışanı tarafından yapılan köpek, veterinerde tedavi altın alındı.

Tüfekle vurulan köpek hastaneye sığındı

Kastamonu'da tüfekle vurulan köpeğin hastaneye sığınması güvenlik kamerasında

Kastamonu'nun Cide ilçesinde tüfekle vurularak yaralanan köpeklerden birin hastane bahçesine sığındı.

Tüfekle dün vurulan 2 sahipsiz köpekten birinin Cide Devlet Hastanesi bahçesine geldiği ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüde, yaralı halde hastane bahçesine gelen köpeği gören bir sağlık çalışanı ilk müdahaleyi yapıyor.

İlk müdahaleden sonra Cide Belediyesi ekiplerince veterinere götürülen tedavi altına alındı.

Bağyurdu Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından dün 2 sahipsiz köpek tüfekle vurulmuş, yaralı halde bulunan köpekler Cide Belediyesi ekiplerince tedavi altına alınmıştı.

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