Tüfekle vurulan köpek hastaneye sığındı

Kastamonu'da tüfekle vurulan köpeğin hastaneye sığınması güvenlik kamerasında



Kastamonu'nun Cide ilçesinde tüfekle vurularak yaralanan köpeklerden birin hastane bahçesine sığındı.



Tüfekle dün vurulan 2 sahipsiz köpekten birinin Cide Devlet Hastanesi bahçesine geldiği ortaya çıktı.



Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüde, yaralı halde hastane bahçesine gelen köpeği gören bir sağlık çalışanı ilk müdahaleyi yapıyor.

İlk müdahaleden sonra Cide Belediyesi ekiplerince veterinere götürülen köpek tedavi altına alındı.

Bağyurdu Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından dün 2 sahipsiz köpek tüfekle vurulmuş, yaralı halde bulunan köpekler Cide Belediyesi ekiplerince tedavi altına alınmıştı.

