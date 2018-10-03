Antalya'nın Manavgat ilçesinde av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen köpeğin tedaviye alındığı belirtildi.
Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, yaralı bir köpeğin bulunduğunu farketti.
Vatandaşların ihbarıyla bulvara gelen belediye ekipleri, köpeği Manavgat Belediyesine ait hayvan barınağına götürdü.
Burada tedaviye alınan köpeğin, av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi.
Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Tüfekle vurulan köpek tedaviye alındı
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'nın Manavgat ilçesinde av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen köpek, tedaviye alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen köpeğin tedaviye alındığı belirtildi.