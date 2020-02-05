Tüfekli magandaları sosyal medya görüntüleri yakalattı

İzmir'in Konak ilçesinde yol verme kavgasında pompalı tüfekle havaya ateş eden 3 şüpheli, gözaltına alındı.



Konak Zeytinlik Mahallesi'nde 2 gün önce yol verme kavgası nedeniyle çıkan kavgada pompalı tüfekle havaya ateş eden zanlıların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Zanlıların kimliklerini tespit eden ekipler H.B, Ö.K. ve M.A'yı ikametlerinde gözaltına aldı.



Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.