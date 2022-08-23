Tuğamiral Altunbulak emekli oldu

Tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak TSK'dan ayrıldı. Altunbulak'ın emeklilik gerekçesi olarak ailevi nedenleri gösterdiği belirtildi.

Haberler - NTV Haber 23.08.2022 - 04:37

Tuğamiral Altunbulak emekli oldu

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Ukrayna tahıl koridoru anlaşması için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, kendi isteğiyle emekli oldu.

Ukrayna tahılının dünya pazarlarına güvenli bir şekilde ulaştırılması için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da faaliyetine başlamıştı. Merkezin koordinatörlüğüne de Tuğamiral Özcan Altunbulak getirilmişti.

Ancak Yüksek Askeri Şura ve ardından gerçekleştirilen atama kararlarından sonra Tuğamiral Altunbulak sürpriz bir şekilde emekliliğini istedi.

Altunbulak'ın emeklilik gerekçesi olarak ailevi nedenleri gösterdiği öğrenildi.

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