Tuğba Anlak’ı öldüren sanığa ikinci kez 25 yıl hapis cezası

Tuğba Anlak’ın İstanbul’da erkek arkadaşı tarafından öldürülmesine ilişkin dava, Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülmeye başlandı.



Yeniden yargılamada ilk duruşma İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Murat Uslu ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Anlak’ın ailesi de katıldı.

BİR KADIN SANIĞA TÜKÜRDÜ

Mahkeme başkanı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin bozma ilamını okuyarak taraflara ilama katılıp katılmadıklarını sordu.

Anlak’ın ölümünün kaza sonucu gerçekleştiğini savunan sanık Murat Uslu, “Yargıtay bozma ilamına katılıyorum.” dedi.

Sanık avukatı ise takdiri indirim yönünden bozmaya katılmadıklarını söyledi.

Bu sırada izleyiciler bölümünde outran bir kadın, sanık Uslu’ya tükürdü. Kadın, salondan çıkarıldı.

“OLAY DOĞRUDAN KASTLA İŞLENEN BİR SUÇTUR”



Tuğba Anlak ailesinin avukatı Nilda Baltalı ise Yargıtay’ın kararında direnmesini, olası kast yönünden ilama katılmadıklarını, takdiri indirim yönünden ise bozmaya katıldıklarını ifade etti.



“Olay doğrudan kastla işlenen bir suçtur. Herhangi bir şekilde iyi hal uygulanmaması gerekir.” diyen Baltalı, “Murat, Tuğba'nın ayakta olmadığını, eğilmiş vaziyette olduğunu söylemiş, ifadesini değiştirmiştir. Maktulü oturtup başından ateş ettiği bellidir. Kasten öldürme suçundan cezalandırılsın.” ifadelerini kullandı.



Aile Bakanlığı avukatı ise takdiri indirim uygulanmadan sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Anlak’ın ablaları da sandığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



MAHKEME BOZMAYA UYDU



Mahkeme heyeti, yasaya uygun olduğundan bozma ilamına uyulduğunu açıkladı. Duruşma savcısı, merminin yerden sekerek maktule isabet ettiği gerekçesiyle sanığın “Olası kasıtla öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mütalaaya karşı söz verilen sanık Murat Uslu, olayın kazayla olduğunu belirterek pişman olduğunu söyledi.



İNDİRİMSİZ 25 YIL HAPİS



Mahkeme heyeti, sanık Murat Uslu’yu “Olası kastla öldürme” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Sanık hakkında tutum ve davranışları dikkate alınarak indirim uygulanmamasına karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.



“KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ”



Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Nilda Baltalı, “Olayın hiçbir şekilde kazara olduğunu düşünmüyoruz. Tuğba kasten, isteyerek, bilerek öldürülmüştür. Katil Murat Uslu olay yerinden kaçmıştır. Bu karara itiraz edeceğiz” dedi.