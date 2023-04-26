Tuğba öğretmen varis ameliyatı sonrası hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Tuğba Parlak (37), iki bacağındaki varis nedeniyle özel bir hastaneye başvurdu.

15 Nisan’da ameliyat olan Parlak, aynı gün içerisinde taburcu edildi. Evine giden Parlak, ertesi gün rahatsızlık yaşayınca ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından Parlak’ı ameliyat yapılan hastanenin başka bir şubesinin aciline götürdü. Parlak, burada yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.