Tuğba ve Seda'yı hayattan koparan kaza: Alkollü sürücü tutuklandı
Bursa'da Tuğba ve Seda Akpınar kardeşlerin ölümüne neden olan kazada yaralanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü İsmail Sevinç, tedavisinin ardından tutuklandı.
Bursa'da iki kardeşin ölümüyle sonuçlanan kazada alkollü sürücü tutuklandı.
Kaza, dün saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi.
Tuğba Akpınar idaresindeki 16 BGM 213 plakalı otomobil ile İsmail Sevinç yönetimindeki 16 BHS 56 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Akpınar ile yanındaki kardeşi Seda Akpınar araçta sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tuğba ile Seda Akpınar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazayı hafif yaralı olarak atlatan kamyonet sürücüsü Sevinç, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İsmail Sevinç, buradaki müdahalenin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Burada yapılan alkol testinde Sevinç7in 1.06 promil alkollü olduğu tespit edildi.
TOPRAĞA VERİLDİLER
Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından cenazeleri teslim alınan Tuğba ve Seda Akpınar, dün Osmangazi ilçesi Beşyol Mahallesi’nde toprağa verildi.
İsmail Sevinç ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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