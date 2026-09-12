Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan denizciler aranıyor

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide kaybolan denizcileri arama çalışmaları 11'inci gününde sürüyor.

Marmara Denizi 'nin Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Ekipler, kaza sahasında havadan ve denizden koordineli arama tarama faaliyetleri yapıyor.

Kayıp yakınları, Silivri'deki sahilde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan kriz merkezinde bekliyor.

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından "Tuğberk İmamoğlu" batmıştı.

Kazanın 4'üncü gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş, bu bölgede dalış ile tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı.