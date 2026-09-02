"Tuğberk İmamoğlu" nereye gidiyordu?

Sabah saatlerinde Silivri açıklarında bir kaza meydana geldi. İstanbul Valiliği, saat 03.00 sıralarında “ALSU” ile “Tuğberk İmamoğlu” isimli ticari gemiler çarpıştı.

İlk tespitlerde ALSU ile ilgili herhangi bir olumsuzluk gözlenmedi. Ancak Tuğberk İmamoğlu gemisinden ve içindeki 10 kişiyle irtibat kurulamadığı bildirildi.

Tuğberk İmamoğlu, İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye gidiyordu.

Gemi Kazaları Bilirkişisi Sabri Gökhan NTV canlı yayınında kazayı değerlendirdi.

Şu an için herhangi bir teknik bilgi olmadığını ifade eden Gökhan, "Trafik açısından yoğun bir yerdi. Kolay kolay batmaz gemiler. Muhtemelen bir personel hatası olabilir." dedi.

Gökhan, Tuğberk İmamoğlu adlı geminin 1990 yapımı olup yaşlı olduğunun altını çizdi.

GEMİ HAKKINDA İLK BİLGİLER

Türkiye bayraklı kargo gemisi, yaklaşık 90 metre uzunluğunda ve 12,8 metre genişliğinde. Son AIS verilerine göre gemi irtibat kesildiği sırada Marmara Denizi'nde seyrediyordu.

Gemiden son konum bilgisi yaklaşık 13 saat önce 1 Eylül 2026 saat 19.06'da alındı. Bu sırada gemi motor gücüyle hareket halindeydi.

Geminin AIS sisteminde bildirdiği varış noktası Ereğli, Türkiye olarak görülürken, tahmini varış zamanı 3 Eylül 2026 saat 11.00 olarak kaydedilmişti.

1990 yapımı gemi, 36 yaşındaydı.