Tuğberk İmamoğlu'nun kaptanının cansız bedeni bulundu

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden Tuğberk İmamoğlu adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu batmıştı .

Kazanın ardından su almaya başladığı öğrenilen Tuğberk İmamoğlu, 11 dakika içerisinde sulara gömüldüğü belirlenmişti.

11 DAKİKADA BATTI, 9 MÜRETTEBAT KAYIP

Uzman yorumlarında geminin bu kadar hızlı batmasına gerekçe olarak 200 kamyona eş değer demir malzeme yüklü olması gösterilmişti.

Batan gemide kaybolan dokuz mürettebatın isimleri ise şöyle:

1'inci Zabıt: Rahmi Temel

3'üncü Kaptan: Atakan Alagöz

Başmakinist: Aydın Demirci

2'nci Makinist: Gencer Aydın

Yağcı: Eyüp Enes Cesur

Güverte Lostromosu: Nidai Duman

Usta Gemici: Nacican Keskin

Gemici: Onuralp Demir

Aşçı: Abdülbaki Mirzaoğlu