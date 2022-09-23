Tuğçe Mutlu cinayeti davasında karar

Ankara'da Tuğçe Mutlu'nun, ev arkadaşının sevgilisi tarafından başından vurularak öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Oğuzhan Karakaya, Songül Saylam ile tutuksuz sanık B.F. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, önceki celse savcının esas hakkında mütalaasını sunduğunu belirterek, tarafların buna ilişkin savunmalarını sordu.

''KİMSE AZMETTİRMEDİ, PİŞMANIM''



Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Karakaya, cinayeti bir anlık öfke sonucu işlediğini ifade ederek, "Beni kimse azmettirmedi. Pişmanım" dedi.



Sanık Saylam da cinayetle bir ilgisinin olmadığını ileri sürerek, beraat ve tahliyesini istedi. Tutuksuz sanık B.F. de beraat talebinde bulundu.

MÜEBBET HAPİS



Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Karakaya'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMADI



Mahkeme sanık hakkında takdiri indirim uygulamadı, Karakaya'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.



Mahkeme, cinayete azmettirmekle suçlanan sanık Saylam ile cinayete yardım ettiği iddia edilen B.F'nin üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatini kararlaştırdı.



Mahkeme, kararla birlikte Saylam'ın tahliyesine de karar verdi.



SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ



Ankara'da 30 Mayıs 2021'de Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'ndeki bir daireden koku gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirmişti.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirle kapısını açtırdıkları evde, 27 yaşındaki Tuğçe Mutlu'nun cansız bedeniyle karşılaşmıştı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Mutlu'nun ev arkadaşı Songül Saylam, erkek arkadaşı Oğuzhan Karakaya ve B.F'yi gözaltına almıştı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Karakaya ve Saylam hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, B.F. hakkında da "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.