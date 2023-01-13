Tuğçe’nin cinayet şüphelisi sevgilisi sokakta yürürken yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde apartmanın girişinde sırtından, karnından ve boğazından bıçaklı saldırıya uğrayan Tuğçe'nin katil zanlısı yakalanmadan önce ilaç içerek intihar ettiği ortaya çıktı.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Can’ın cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

Apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğrayan Tuğçe, hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

YÜRÜRKEN YAKALANDI



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayetin şüphelisi olduğu belirlenen genç kızın 1,5 aylık sevgilisi üniversite öğrencisi Onur K.’yi kent merkezinde sokakta yürürken yakalayıp, gözaltına aldı.



Sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürülen Onur K.’nin yakalanmadan kısa süre önce ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği belirlendi.



Midesi yıkanan Onur K. yoğun bakımda tedaviye alındı.