Tuğçe'yi öldüren sevgilisine indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

"İÇERİDE ÇÜRÜMESİ DAHA İYİ OLDU"



Tuğçe Can’ın ikizi Tuğba da karara çok sevindiğini belirterek, "İstediğimiz ceza buydu. İçeride çürümesi daha iyi oldu. Ben ikimizi kaybedeli 6-7 ay oldu. Yaşamak nedir, bilmiyorduk ama en azından bir nebze olsun içimize su serpilmiş oldu. Belki benim ikizim bir daha geri gelemeyecek ama en azından sanığın hak ettiği yerde olması, bizim içimize bir nebze su serpmiş oldu" diye konuştu.



"HAK ETTİĞİ CEZAYI ALDI"



Baba Bekir Can da kızı kaybettiği için çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Bizim canımız bizden gitti. O yaşadığı sürece bizim içimizdeki ateş sönmeyecek. Hak ettiği cezayı aldı. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.



Can ailesinin avukatları Çelik Erimez ile Ata Şahin ise mahkemenin sanık hakkında en ağır ve üst seviyeden doğru bir karara imza attığını ifade etti.